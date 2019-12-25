Петербург увеличит выкупную стоимость жилья и соцобъектов, приобретаемых у застройщиков

В 2021 году город планирует выкупить порядка 30 объектов.

Петербург увеличит выкупную стоимость квартир и соцобъектов, приобретаемых у застройщиков. Соответствующее решение приняли на совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства города, передает портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что такая мера нужна для большего количества выкупленного у застройщиков жилья и социальных объектов. Цены на школы и детсады будут зависеть от наличия бассейна и вместимости учреждения. Выкуп одной школы с бассейном на 825 детей оценивается в 1,155 миллиарда рублей, а детсад с бассейном на 220 мест – в 368 миллионов рублей. Рост выкупной стоимости таких учреждениях в 2021 году составит более 6% в сравнении с прошлым годом.

Предельная стоимость одного квадратного метра жилья, которое Петербург покупает для льготников, в то же время увеличится до 130,8 тысяч рублей. Это будет соответствовать рыночному уровню. Повышение цены квадратного метра составит 36% по сравнению с прошлым годом.

За последние два года Петербург приобрел 64 социальных объекта, в 2021 году планируется выкупить порядка 30 объектов.

Тем временем, на строительство молодежного ЖК в Парголово потратят 2,2 млрд рублей.

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