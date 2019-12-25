На строительство молодежного ЖК в Парголово потратят 2,2 млрд рублей

Жилой комплекс разместится на участке площадью 45 квадратных метров на улице Вологдина.

Компания АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" объявила конкурс на строительство молодежного жилого комплекса в Парголово. Начальная сумма контракта составляет 2,2 млрд рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Новый ЖК разместится на участке площадью 45 квадратных метров на улице Вологдина. Он будет состоять из пяти многоквартирных четырехэтажных секционных домов с лифтами.

Победитель конкурса должен будет построить внутриквартальные инженерные сети. Кроме того, во фронт работ входят озеленение, устройство детских и спортивных площадок, пространств для отдыха, строительство дорог, тротуаров, парковки, велопарковки и установка контейнерных площадок. Все работы должны завершиться до 30 декабря 2022 года.

ЖК построят в рамках программы "Молодежи – доступное жилье". Приобрести квартиры смогут городские очередники в возрасте до 35 лет. Им предлагаются особые условия – беспроцентная рассрочка на 10 лет.

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