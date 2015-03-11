В 2020 году в Петербурге построили 111 спортивных сооружений

Часть объектов в этом году будет приспособлена для людей с повышенными потребностями.

Губернатор Петербурга с членами правительства подвел итоги 2020-го года по строительству объектов для занятия физической культурой и спортом. Всего в прошлом году построили 111 спортивных сооружений, сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2020 году в Красногвардейском районе появился Центр керлинга, а в Приморском — крытый каток с искусственным льдом. Они были построены за бюджетных средства. Также модернизировали футбольное поле стадиона спортивной школы олимпийского резерва в Кировском районе и начали устройство поля с подогревом для спортивной школы олимпийского резерва "Зенит".

В этом году особое внимание губернатор поручил уделить спортивным площадкам во дворе и сооружениям около новостроек. Кроме того, планируется строительство Центра спортивной подготовки по баскетболу во Фрунзенском районе, крытых катков с искусственным льдом в Василеостровском и Калининском районах и спорткомплекса в Калининском районе. В Приморском районе продолжается строительство спорткомплекса для людей с ограниченными возможностями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Заневском проспекте появится сквер для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Фото: Piter.TV