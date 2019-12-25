Мощности петербургских лабораторий для тестирования на COVID-19 увеличат

В сутки медучреждения города смогут проводить 8 тысяч тестов.

Мощности петербургских лабораторий для тестирования на коронавирус увеличатся на 8 тысяч тестов в сутки. Об этом заявил 23 ноября губернатор Александр Беглов на "Радио России".

Больше анализов, по словам градоначальника, планируется проводить в Елизаветинской больнице, больнице №26 и НИИ Скорой помощи. В каждом из учреждений будут делать по 300 ПЦР-тестов в день, на дооснащение еще пяти лабораторий города выделили 34 млн рублей, еще 100 млн рублей выделили районным лабораториям для закупки тест-систем.

На данный момент медучреждения Петербурга каждый день обследуют около 30-40 тысяч горожан, охваты тестирования не снижается. В планах у Смольного есть перевод лабораторий на круглосуточный режим работы.

Ранее мы писали, что пациенты подают иски к Покровской больнице.

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