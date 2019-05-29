Смольному выделят на изучение костной ткани неопознанных бойцов СВО

Петербург проведет 1250 генетических анализов для опознания бойцов СВО.

Правительство Санкт-Петербурга получит 20.1 млн рублей из федерального бюджета на проведение генетических исследований костного материала неопознанных тел военнослужащих.

Средства предназначены для проведения 1250 анализов, включая исследование костных образцов погибших в специальной военной операции и образцов крови их родственников. Проект соглашения о предоставлении трансферта был одобрен губернатором Александром Бегловым.

Контроль за использованием средств возложен на вице-губернатора Владимира Княгинина. Федеральное финансирование полностью покроет расходы на проведение всех запланированных генетических экспертиз. Работы будут проводиться в рамках исполнения поручений по идентификации погибших участников специальной военной операции.

Фото: Piter.TV