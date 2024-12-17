Токсоплазмоз в Петербурге может повлиять на решения каждого второго жителя

Кошачий паразит меняет поведение людей.

Ученые предупреждают, что паразит Toxoplasma gondii, передающийся от кошек, может влиять на поведение людей, провоцируя агрессию и рискованные решения. По данным ВОЗ, до 50% населения Земли заражены токсоплазмозом.

Паразит Toxoplasma gondii, который передается человеку через контакт с кошками, способен влиять на мозг, стимулируя выработку дофамина. Это может приводить к агрессивному поведению, импульсивным решениям и рискованной сексуальной активности.

По информации ВОЗ, токсоплазмозом заражено до половины населения планеты. В Санкт-Петербурге специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при общении с домашними кошками и во время пребывания на природе. Паразит особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин. Основные пути заражения — контакт с кошачьими экскрементами и употребление недостаточно обработанного мяса.

Ранее сообщалось, что Петербург и Ленобласть столкнулись с резким ростом менингококковой инфекции.

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