Строительство крупнейшей лаборатории для судостроения начнется в Петербурге

Российский морской регистр создаст в Петербурге центр испытаний за 1,6 млрд руб.

ООО "Инженерно-экспертный центр", дочернее предприятие Российского морского регистра судоходства (РМРС), объявило о начале подготовки к строительству лаборатории на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" в промзоне "Парнас". Работы стартуют в конце 2025 г., возможный перенос — на начало 2026 г. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 г., сообщают "Ведомости Северо-Запад".

Объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд руб. На участке площадью 2 га возведут объект площадью 6500 кв. м, что позволит создать 111 рабочих мест. Подрядчик по проектированию уже определён, сейчас ведётся подготовка к геодезическим работам.

В октябре 2025 г. компания объявит конкурс на закупку камеры электромагнитных испытаний. Также планируется приобретение стендов для разрушающего и неразрушающего контроля и климатических камер.

По словам руководства, лаборатория будет многофункциональной: здесь проведут механические, климатические, электрические, огневые и электромагнитные испытания. В РМРС рассчитывают занять до 60% рынка лабораторных услуг для судостроения. Окупаемость проекта прогнозируется в пределах 10 лет.

Ранее сообщалось, что автопром и судостроение обеспечили Петербургу 122% роста промышленного производства.

Фото: Пресс-служба ОСК