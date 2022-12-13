В Петербурге увеличат количество "зеленых коридоров" для городского транспорта

Коридоры появятся на Заневском проспекте, на Невском проспекте, а также на участке проспекта Энгельса от Новороссийской улицы до улицы Сергея Марго.

Для общественного транспорта Петербурга создадут еще несколько "зелёных коридоров". Ранее они были только на Суворовском проспекте. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Так, коридоры появятся на Заневском проспекте, на Невском проспекте, а также на участке проспекта Энгельса от Новороссийской улицы до улицы Сергея Марго.

Ранее женщина пыталась провезти из Гвинеи в Петербург пакет с наркотиками. Россиянка прибыла рейсами Конакри – Аддис-Абеба, Аддис-Абеба – Стамбул, Стамбул – Петербург.

Фото: Piter.tv

