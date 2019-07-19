В Петербурге увеличат число бюджетных мест для подготовки медиков

В этом году "на бюджет" примут на 22% больше.

В Северной столице увеличат количество бюджетных мест для подготовки среднего медперсонала в медицинских колледжах города.

Так, в этом году примут 3 025 студентов – на 22% больше, чем в прошлом году. Также завершился прием документов на целевое обучение врачей. Всего было заключено 995 договоров на целевое обучение по программам высшего образования, среди них – 652 договора на целевое обучение по программам специалитета и 343 договора на целевое обучение по программам ординатуры. В прошлом году был заключен 951 договор на целевое обучение.

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Фото: Piter.TV