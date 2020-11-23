В Петербурге увековечили память звезды фильма "Белое солнце пустыни" Павла Луспекаева

В 1959 году, еще до съемок в фильме актер приехал в Ленинград, служил в Большом драматическом театре, и до 1970 года жил в Приморском районе.

В Приморском районе Петербурга увековечили память об актере Павле Луспекаеве, легендарном таможеннике Верещагине из фильма "Белое солнце пустыни". На доме №32 по Торжковской улице появилась памятная табличка. В открытии приняли участие глава Приморского района Николай Цед, дочь актера Лариса Луспекаева, краеведы района Виктор Федоров и Татьяна Данилова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского района.

Мало кто знает, что он жил в Приморском районе почти 10 лет, и сохранение памяти об этом стало по-настоящему народным проектом. Николай Цед, глава Приморского района

Павел Луспекаев стал известен на всю страну, снявшись в роли таможенника Павла Верещагина в "Белом солнце пустыни". После выхода картины его узнавали на улице, о нём, о его игре и актёрском таланте писали журналы и газеты. В 1959 году, еще до съемок в фильме он приехал в Ленинград, служил в Большом драматическом театре, и до 1970 года жил в Приморском районе.

В 2020 году сквер около дома решением Санкт-Петербургской межведомственной комиссии получил название Луспекаевский.

В конце прошлого года в Петербурге открыли мемориальную доску академику Гранову.

Фото: пресс-служба администрации Приморского района