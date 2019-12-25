В Петербурге открыли мемориальную доску академику Гранову

Выдающегося ученого и хирурга не стало три года назад.

В четверг, 29 октября, на Петровской набережной в Петербурге открыли мемориальную доску выдающемуся ученому и хирургу, академику РАН Анатолию Гранову. Памятная доска расположилась на фасаде дома 4А по соседству с мемориальной доской артисту Евгению Лебедеву.

Анатолий Гранов был лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за созданный и внедренный комплекс аппаратуры и технологий производства радиофармпрепаратов. За свои заслуги академика наградили тремя орденами "За заслуги перед Отечеством", в 2011 году Гранов получил звание Почетного гражданина Петербурга, а именем хирурга назвали РНЦ радиологии и хирургических технологий.

Гранова не стало в мае 2017 года, академика похоронили на Серафимовском кладбище.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге согласован проект мемориальной доски Борису Стругацкому.

Фото: Piter.TV