Согласован проект мемориальной доски Борису Стругацкому в Петербурге

Предварительная дата установки доски – 19 ноября.

Раскрыто, как будет выглядеть мемориальная доска писателю Борису Стругацкому, которую планируется установить на доме №4 по улице Победы в Петербурге. Как рассказал 6 октября на своей странице "ВКонтакте" депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский, комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал окончательный эскизный проект доски.

Отмечается, что уже есть и постановление правительства, и согласование комитета – на само изготовление доски должен уйти примерно месяц, отметил парламентарий.

Предварительно церемония установки запланирована на 19 ноября, в день смерти писателя. Администрация Московского района "обещала содействие", добавил Вишневский.

Ранее мы сообщали о том, что на доме на пересечении улиц Победы и Варшавской установлен временный вариант доски. Отмечается, что табличка должна была там появиться до февраля этого года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Во время заседания в Законодательном собрании Петербурга "за" установку мемориальной доски проголосовали 47 человек, однако до этого в Смольном для установки доски попросили справку о том, что Борис Стругацкий действительно был писателем.

Стругаций Борис Натанович – выдающийся советский и российский писатель, сценарист, переводчик. Родился в Ленинграде 15 апреля 1933 года. В 1955 году окончил механико-математический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета по специальности "звездный астроном".

С 1957 года в течение более 30 лет Борис Стругацкий сочинял в соавторстве с братом, Аркадием. Всего за совместную творческую деятельность Стругацкими написано около 30 повестей и романов, несколько рассказов и киносценариев, пьеса. Борис Натанович умер 19 ноября 2012 года.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский