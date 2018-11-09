В Петербурге появится мемориальная доска писателю Борису Стругацкому

Доску планируют установить на улице Победы, дом 4, литера А.

Петербургские депутаты поддержали инициативу об установке мемориальной доски писателю Борису Стругацкому. Во время заседания в Законодательном собрании Петербурга "за" проголосовали 47 человек.

Проектом постановления ЗакСа "Об установке мемориальной доски Б.Н.Стругацкому" предлагается согласиться с представлением Губернатора Санкт-Петербурга Беглова об установке мемориальной доски Стругацкому. Доску планируют установить на улице Победы, дом 4, литера А.

Стругаций Борис Натанович – выдающийся советский и российский писатель, сценарист, переводчик. Родился в Ленинграде 15 апреля 1933 года. В 1955 году окончил механико-математический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета по специальности "звездный астроном". В 1954-1965 годах работал в Пулковской обсерватории над проблемой происхождения двойных и кратных звезд. С 1957 года в течение более 30 лет Борис Стругацкий сочинял в соавторстве с братом, Аркадием Стругацким. Всего за совместную творческую деятельность Стругацкими написано около 30 повестей и романов, несколько рассказов и киносценариев, пьеса. Борис Натанович умер 19 ноября 2012 года. В соответствии с завещанием писателя, его тело было кремировано и 5 апреля 2014 года прах Бориса Стругацкого и его супруги был развеян над Пулковскими высотами.

На Московского проспекте планируют установить памятник братьям Стругацким.

Фото: vk.com/strugatskie