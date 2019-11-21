Мемориальная доска Борису Стругацкому появится в Петербурге к весне

Пока на доме на пересечение улиц Победы и Варшавской установлен временный вариант доски.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в мемориальную доску Борису Стругацкому намерены установить к весне. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В настоящий момент, на доме на пересечение улиц Победы и Варшавской установлен временный вариант доски. Отмечается, что табличка должна была там появиться до февраля этого года, но пандемия внесла сви коррективы.

Стругаций Борис Натанович – выдающийся советский и российский писатель, сценарист, переводчик. Родился в Ленинграде 15 апреля 1933 года. В 1955 году окончил механико-математический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета по специальности "звездный астроном".

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Фото:vk.com/strugatskie