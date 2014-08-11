В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева

Уже более 100 лет вуз сохраняет традицию установки памятных досок.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выпускников вуза, занимавших высшие государственные посты в России.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, на доске увековечены имена Владимира Ленина, основателя СССР, действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя Попечительского совета СПбГУ Дмитрия Медведева. Все трое являются выпускниками университета.

Установка мемориальных досок — традиция, которая существует в университете уже более 100 лет. Первая доска в честь студента Николая Гоголя была установлена в 1909 году. Сегодня она находится в Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ. Вице-губернатор добавил, что открытие мемориальной доски приурочено к комплексу мероприятий, посвящённых 301-й годовщине со дня основания университета.

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Фото: Telegram-канал "Что там в СПбГУ"