Льготы по налогам получат малые и средние предприятия в сферах обрабатывающих производств.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Петербурге утвердили второй пакет мер поддержки экономики на сумму в 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что поддержку получат малые и средние предприятия в сферах обрабатывающих производств. На соответствующие льготы могут рассчитывать около 28 тысяч организаций.

Предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата сказано в сообщении

Отмечается, что для таких займов власти Петербурга проведут докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на сумму в 2 млрд рублей.

Помимо этого, правительство Северной столице поддержит экономику с помощью госзакупок у предприятий малого и среднего бизнеса. Их увеличат в 2020 году до 23,5%, а до 2024 года – до 32,5%.

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