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В Петербурге утвердили второй пакет мер поддержки экономики на сумму в 9 млрд рублей
Сегодня, 10:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге утвердили второй пакет мер поддержки экономики на сумму в 9 млрд рублей

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Льготы по налогам получат малые и средние предприятия в сферах обрабатывающих производств.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Петербурге утвердили второй пакет мер поддержки экономики на сумму в 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что поддержку получат малые и средние предприятия в сферах обрабатывающих производств. На соответствующие льготы могут рассчитывать около 28 тысяч организаций.

Предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата

сказано в сообщении 

Отмечается, что для таких займов власти Петербурга проведут докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на сумму в 2 млрд рублей. 

Помимо этого, правительство Северной столице поддержит экономику с помощью госзакупок у предприятий малого и среднего бизнеса. Их увеличат в 2020 году до 23,5%, а до 2024 года – до 32,5%. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге упростили способы оплаты за тепло, воду и электричество.

Фото:pixabay

Теги: беглов, новости спб, общество, птербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Общество,

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