В Петербурге упростили способы оплаты за тепло, воду и электричество

Это коснется тех горожан, чьи дома перешли на прямые расчеты.

В мае 2020 года петербужцы, чьи дома перешли на прямые расчеты, получат квитанции на оплату ЖКУ в новом формате. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Для удобства самоизолированных горожан были упрощены способы оплаты и передачи показаний. В текущем месяце плата за тепло, горячую воду и электричество будет объединена.

Оплатить ЖКУ можно на сайте ТЭКа или АО "Петроэлектросбыт", а также в личном кабинете и приложении банков, где можно просто отсканировать QR-код. Показания со счетчиков можно направлять по телефону 8(812)601-93-93 или через электронную почту — pokazania_robot@gptek.spb.ru.

Ранее Беглов рассказал о способах оплаты ЖКУ в режиме самоизоляции.

Фото: Piter.TV