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Беглов рассказал о способах оплаты ЖКУ в режиме самоизоляции
Сегодня, 17:52
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IRINA_CHALKINA

Беглов рассказал о способах оплаты ЖКУ в режиме самоизоляции

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Губернатор также напомнил о службе социальных участковых.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что Беглов рассказал о способах оплаты ЖКУ в режиме самоизоляции. Об этом градоначальник заявил на своей официальной страничке "ВКонтакте".

Сегодня петербуржцы, соблюдающие принцип самоизоляции, могут столкнуться со сложностями в самых привычных вещах. Например – при оплате жилищно-коммунальных услуг

отметил Беглов

По словам градоначальника, петербуржцы могут не выходя из дома оплатить все необходимые коммунальные услуги. Беглов предлагает горожанам оплатить из через госуслуги.

Также губернатор заявил, что в Северной столице действует служба социальных участковых.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.

Фото:Беглов/вк

Теги: беглов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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