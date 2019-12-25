В среду, 29 апреля, стало известно о том, что Беглов рассказал о способах оплаты ЖКУ в режиме самоизоляции. Об этом градоначальник заявил на своей официальной страничке "ВКонтакте".
Сегодня петербуржцы, соблюдающие принцип самоизоляции, могут столкнуться со сложностями в самых привычных вещах. Например – при оплате жилищно-коммунальных услуг
отметил Беглов
По словам градоначальника, петербуржцы могут не выходя из дома оплатить все необходимые коммунальные услуги. Беглов предлагает горожанам оплатить из через госуслуги.
Также губернатор заявил, что в Северной столице действует служба социальных участковых.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.
Фото:Беглов/вк
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