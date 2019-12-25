Все деньги на выплаты выделили из резервов городского правительства.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В документе сказано, что врачи и их семьи, которые пострадали от коронавирусной инфекции имеют право на получение в 2020 году дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат.

Предполагается, что в случае заражения медработника COVID-19 ему выплатят единовременно 300 тысяч рублей. В случае инвалидности — 500 тысяч рублей.

Отмечается, что все средства выделяются из резервов городского правительства.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за 2 недели умерли более 180 пациентов с ОРВИ и пневмониями.

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