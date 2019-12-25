В Петербурге за 2 недели умерли более 180 пациентов с ОРВИ и пневмониями

Всего за 2 недели в стационары города поступили 2619 пациентов с данными заболеваниями.

В Петербурге с 11 по 23 апреля в стационары города поступили 2619 пациентов с ОРВИ, внебольничными пневмониями и COVID-19. За эту же неделю из медучреждений выписали 1547 пациентов, 182 человека умерли. Об этом сказано в докладе Евгения Шляхто "О роли амбулаторного звена в условиях распространения коронавирусной инфекции".

Также Шляхто в своем докладе привел данные о динамике госпитализаций пациентов с острым коронарным синдромом на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Главный кардиолог Петербурга заявил, что в марте этого года по сравнению с мартом 2019 года на 7,4% снизилось количество госпитализаций. Число госпитализаций с инсультом практически не снизилось.

При этом растет доля обращений за медпомощью при инфаркте миокарда и инсульте в поздние сроки заболевания и доля пациентов с осложнениями. Показатель летальности в это же время не изменился.

В Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей.

Фото: pixabay