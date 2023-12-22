Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю вырос на 22 процента

Врачи рекомендуют жителям города на Неве чаще мыть руки с мылом, обрабатывать рабочие поверхности и гаджеты спиртом.

За неделю заболеваемость ОРВИ в Петербурге выросла на 22 процента. Но говорить об эпидемии пока рано. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по городу.

Чаще всего у жителей Северной столицы выявляли вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС — вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы. Заболеваемость гриппом снизилась.

Врачи рекомендуют жителям города на Неве чаще мыть руки с мылом, обрабатывать рабочие поверхности и гаджеты спиртом и антисептиками, избегать контакта с больными людьми.

В начале весны важно соблюдать режим сна и питания. Специалисты советуют есть побольше фруктов и овощей, принимать витамины. Не стоит забывать про физкультуру.

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