Петербуржцам рассказали, какие симптомы ОРВИ опасны для слуха

Нередко причиной потери слуха становятся инфекционные заболевания, в частности – ОРВИ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году в мире число людей с проблемным слухом может вырасти до 700 млн, а это – каждый десятый. Нередко причиной потери слуха становятся инфекционные заболевания, в частности – ОРВИ. О том, какова вероятность, что после выздоровления от простуды слух не восстановится, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал главный врач Детского городского сурдологического центра, доцент кафедры оториноларингологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Газиз Туфатулин.

По словам специалиста, слух может теряться из-за насморка и отека в носоглотке. После заложенности есть вероятность, что возникнет воспаление в среднем ухе, и накопится жидкость.

Такое заболевание в большинстве случаев излечивается либо самостоятельно, либо с помощью медикаментозного лечения, и слух возвращается полностью. Газиз Туфатулин, главный врач Детского городского сурдологического центра

В таком случае слух возвращается в течение 7-10 дней. Однако есть еще один сценарий, более серьезный. Речь идет о потере слуха в связи с проблемами с внутренним ухом на фоне вирусной инфекции.

Наше внутреннее ухо – улитка, которая воспринимает звуки, кровь снабжается очень тоненькой артерией, и при спазме или тромбозе этой артерии происходит ухудшение кровоснабжения внутреннего уха, что приводит к сенсоневральной тугоухости. Данное заболевание нужно лечить очень быстро, в течение нескольких дней. Только в таком случае есть шанс на восстановление слуха. В некоторых случаях слух, к сожалению, не восстанавливается. Газиз Туфатулин, главный врач Детского городского сурдологического центра

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