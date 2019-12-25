В Петербурге утвердили стандарт обслуживания горожан в МФЦ

В Северной столице утвердили стандарт обслуживания горожан в МФЦ. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.
Известно, что соответствующее нововведение уже подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым. Теперь в городе на Неве будут обязательные требования оснащения центров "Мои документы". Также обращение горожан у окна приема и выдачи документов будет осуществляться по-новому.
Также в Северной столице создадут нормативную базу для создания рабочих мест в МФЦ.
Ранее мы сообщали о том, что Оксану Маталину назначили председателем Комитета по делам записи актов гражданского состояния. Ранее она работала заместителем председателя комитета, а затем исполняла обязанности врио.
Фото: СПБ ГКУ "МФЦ"/вк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все