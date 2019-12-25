Ранее чиновница была в статусе временного исполняющего обязанности главы комитета.

Оксану Маталину назначили председателем Комитета по делам записи актов гражданского состояния Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

На государственную гражданскую службу Маталина вступила с 16-го декабря. Ранее она работала заместителем председателя комитета, а затем исполняла обязанности врио.

Комитет осуществляет государственное управление в сфере государственной регистрации новых браков и их расторжения, новых граждан и тех, кто ушел из жизни и так далее.

На этой неделе также был назначен новый председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV