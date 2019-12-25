Оксану Маталину назначили председателем Комитета по делам записи актов гражданского состояния Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
На государственную гражданскую службу Маталина вступила с 16-го декабря. Ранее она работала заместителем председателя комитета, а затем исполняла обязанности врио.
Комитет осуществляет государственное управление в сфере государственной регистрации новых браков и их расторжения, новых граждан и тех, кто ушел из жизни и так далее.
На этой неделе также был назначен новый председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга.
Фото: Piter.TV
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