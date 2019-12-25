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В Петербурге утвердили региональную программу медицинской реабилитации
Сегодня, 16:10
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В Петербурге утвердили региональную программу медицинской реабилитации

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Северная столица участвует в федеральном проекте.

Петербург получит из федерального бюджета 84,5 млн рублей на проект Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Деньги пойдут на своевременное оказание медпомощи по реабилитации, развитие инфраструктуры и повышение территориальной доступности. Обновление оборудования позволит сделать пребывание маломобильных граждан в медорганизациях комфортнее. Кроме того, реабилитация будет доступна для большего количества пациентов после COVID-19, операций и травм. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге рост цен на медоборудование достиг 100%. 

Фото: Piter.tv

Теги: восстановление, медицина, медицинская реабилитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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