В Петербурге утвердили региональную программу медицинской реабилитации

Северная столица участвует в федеральном проекте.

Петербург получит из федерального бюджета 84,5 млн рублей на проект Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Деньги пойдут на своевременное оказание медпомощи по реабилитации, развитие инфраструктуры и повышение территориальной доступности. Обновление оборудования позволит сделать пребывание маломобильных граждан в медорганизациях комфортнее. Кроме того, реабилитация будет доступна для большего количества пациентов после COVID-19, операций и травм.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге рост цен на медоборудование достиг 100%.

Фото: Piter.tv