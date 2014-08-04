В Петербурге рост цен на медоборудование достиг 100%

Причины роста закупочных цен связывают с колебанием валют и высоким процентом импортных компонентов в изделиях, произведённых в России.

В Петербурге с марта цены на медицинское оборудование выросли на 20-100% в зависимости от производителя. Рост цен отмечается и у оборудования отечественного производства. Об этом 19 мая сообщает на основании собственных данных поставщик медтехники "КЕЛЕАНЗ Медикал".

Причины роста закупочных цен связывают с колебанием валют и высоким процентом импортных компонентов в изделиях, произведённых в России. Отмечается, что зарубежные представители начали сотрудничать с закупщиками в России по 100% предоплате. Это вынуждает компании использовать собственные оборотные средства или брать кредиты.

По словам гендиректора "КЕЛЕАНЗ Медикал" Елены Кириленко, в ближайшее время можно ожидать стабилизации роста цен, потому бесконечный рост невозможен. При этом нельзя исключать скачков в будущем.

Ранее мы писали, что на информационное обеспечение остановок в Петербурге выделят 400 млн рублей. Подрядчика выберут 30 мая, после завершения аукционов.

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