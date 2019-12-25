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На информационное обеспечение остановок в Петербурге выделят 400 млн рублей
Сегодня, 14:30
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На информационное обеспечение остановок в Петербурге выделят 400 млн рублей

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Подрядчика выберут 30 мая, после завершения аукционов.

Смольный объявил повторный аукцион на информационное обслуживание остановок общественного транспорта.

Согласно данным портала госзакупок, подрядчиков ищет СПб ГКУ "Организатор перевозок". Подрядчик должен обслуживать и содержать информационное оборудование остановочных пунктов городского пассажирского транспорта.

Отметим, что проводятся два тендера. В первый вошли восемь районов, во второй – десять. Начальная цена каждого лота составила 198 млн 259 тыс. рублей. Работы нужно провести в течение трех ближайших лет.

Заявки принимают до 26 мая, а подрядчика выберут 30 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: общественный транспорт, остановки, петербург
Категории: Лента новостей,

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