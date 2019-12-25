На информационное обеспечение остановок в Петербурге выделят 400 млн рублей

Подрядчика выберут 30 мая, после завершения аукционов.

Смольный объявил повторный аукцион на информационное обслуживание остановок общественного транспорта.

Согласно данным портала госзакупок, подрядчиков ищет СПб ГКУ "Организатор перевозок". Подрядчик должен обслуживать и содержать информационное оборудование остановочных пунктов городского пассажирского транспорта.

Отметим, что проводятся два тендера. В первый вошли восемь районов, во второй – десять. Начальная цена каждого лота составила 198 млн 259 тыс. рублей. Работы нужно провести в течение трех ближайших лет.

Заявки принимают до 26 мая, а подрядчика выберут 30 мая.

Фото: Piter.tv