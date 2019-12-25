В Петербурге утвердили правила безопасной работы городской подземки

В новых документах содержатся основные требования к работе метрополитена и его сотрудников, а также правила поведения пассажиров.

В Петербурге утвердили требования к безопасной работе городской подземки и ее сотрудников, а также основные правила поведения пассажиров. Новое постановление правительства подписал губернатор города Александр Беглов, об этом пишет пресс-служба Смольного.

Ранее правила пользования метрополитена утверждались правовым актом Комитета по транспорту. В новых документах, которые подписал градоначальник, перечислены права и обязанности как перевозчика, так и пассажиров.

В частности, пассажиру могут отказать в провозе багажа в том случае, если он не предъявит необходимые документы, не пройдет досмотр или не будет соблюдать санитарные нормы. Кроме того, документ содержит требования к пассажирам с детьми.

В свою очередь в правилах к подземке прописаны требования к подготовке поезда к эксплуатации, действиям сотрудников метрополитена в случае возникновения ЧС, поломки и сбоев в работе составов.

Ранее мы писали, что коронавирусные ограничения значительно снизили число административных правонарушений в Петербурге.

Фото: Piter.TV