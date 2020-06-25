В Петербурге утвердили новые составы территориальных избиркомов

Среди председателей трех десятков ТИКов лишь одно новое лицо.

В пятницу, 23 апреля, в Петербурге прошло заседание Горизбиркома, на котором были сформированы новые составы тридцати тридцати территориальных избирательных комиссий, сообщила "Фонтанка".

Некоторых членов "старых" составов решили переназначить. Среди председателей трех десятков комиссий одно новое лицо – экс-глава МО "Гражданка" Наталья Войцехович. Чиновница заняла место в комиссии №26 вместо Ирины Зимовец.

ТИКом №1 по Адмиралтейскому району осталась руководить Ольга Нечаева. На прежнем месте оставили главу ТИК №21 Евгения Токарева.

По ТИКу № 22 большинство членов комиссии не только отказалось принять поправки, которые бы исключали из нового состава ее нынешнего председателя, экс-следователя Олега Ткаченко, но и поправки по альтернативной кандидатуре — Алексея Горталова, экс-главы ИКМО "Светлановское".

Главной ТИК №23 до 2026 года остается Михаил Левин, также как глава ТИК №29 Борис Островский.

Ранее мы писали, что мундеп МО "Сергиевское" Станислав Иванов был исключен из "Единой России": причиной стали незадекларированные счета депутата.

Фото: Piter.TV