ЦОН: ситуация с подкупом граждан в Екатеринбурге является провокацией

Наблюдатели рассказали об инциденте, произошедшем в УИК 1356 по Свердловской области.

Мерзлякова: ситуация с подкупом граждан в Екатеринбурге является провокацией. Ранее правоохранительные органы задержали двух человек. Инцидент произошел на территории участковой избирательной комиссии под номером 1356 в Железнодорожном районе города. Мужчины предлагали местным жителям по 500 рублей за то, что те отдадут свой голос за определенную политическую партию. Еще на улице подозреваемые выискивали тех, кто относится к определенному УИК.

В Центре общественного наблюдения за выборами назвали эту ситуацию "провокацией". По мнению экспертов, на территории Свердловской области фиксируется большая конкуренция. На концу находится порядка 600 депутатских мандатов.

Подобные правонарушения являются очень серьезными проступками. Хотелось бы обратить внимание граждан, что подобные вещи недопустимы, надо обязательно сообщить в ЦОН или в правоохранительные органы. Это уголовное преступление. Александр Емельянов, представитель ЦОН по Екатеринбургу

Также высказалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен заявила, что ситуация с попытками подкупа голосов за конкретную партию - это провокация. Она напомнила, что наблюдатели от партии, за которую злоумышленники просили поставить галочки в бюллетени, отказались от того, что преступники являются их представителями.

Более 500 тысяч избирателей проголосовали онлайн в Москве.

Фото: Piter.tv