Жители столицы активно пользуются возможностью электронного голосования.

Более 500 тысяч избирателей проголосовали онлайн в Москве. По информации от специалистов, в первые часы наблюдалось большое количество запросов к системе электронного голосования. Показатель составил более 47 тысяч запросов в секунду. Жители отдельных районов российской столицы выбирают не только депутатов в Государственную Думу, но и кандидатов в Мосгордуму и совета муниципальных депутатов. В общей сложности в регионе зарегистрировано свыше 2 млн избирателей, которые могут отдать предпочтение за депутатов в онлайн-режиме.

Онлайн голосуют те, пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru. Сделать это можно было через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Отдать голос разрешается с 08 часов утра 17 сентября до 20 часов вечера 19 сентября.

Венедиктов: в Москве идут DDOS-атаки на портал онлайн-голосования.

Фото: Piter.tv