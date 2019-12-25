Женщина являлась наблюдателем на выборах.

Российская пенсионерка умерла на избирательном участке в Новосибирске. Об этом журналистам рассказала главный врач областной станции скорой помощи Ирина Большакова. По информации от медика, трагедия произошла на территориального избирательного участка 1696, расположенного на территории 41 школы Кировского района города.

В Новосибирске на УИК №1696 в школе №41 умер член комиссии с правом совещательного голоса. Ирина Большакова, главврач

Основной версией гибели женщины является внезапная остановка сердца. Погибшей был 71 год. На участке в момент смерти пожилой жительницы присутствовал фельдшер. Он начал оказывать пострадавшей медицинскую помощь, а бригада скорой помощи прибыла к ТИК спустя 8-9 минут. Спасти пациенту не удалось. Известно, что на участке погибшая находилась с 11 часов утра по местному времени.

Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Чите.

Фото: Piter.tv