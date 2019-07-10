Мундеп МО "Сергиевское" Станислав Иванов был исключен из "Единой России": причиной стали незадекларированные счета депутата

Напомним, что 13 апреля Станислав Иванов объявил о своем выходе из партии. Про сокрытые счета и представление из прокуратуры в речи депутата не прозвучало ни слова.

"Правая рука" депутата Засксобрания Сергея Купченко – Станислав Иванов сделал интересное заявление: слуга народа решил уйти из "Единой России", так как в настоящее время Санкт-Петербургское региональное отделение партии в лице ее секретаря, проводит политику, "неприемлемую его моральным и этическим принципами". ЛДПР в политических вопросах, судя по всему, привлекает Иванова больше.

Однако, депутат умолчал, что мандата его лишили за неделю до скандального заявления. И вероятно сдал он его не из-за своих "высоких" принципов, а, как пишут в Сети, по представлению прокуратуры. По сообщениям ресурса "Бездуховности" в начале марта прокурор Выборгского района Павел Данилов направил главу совета Сергиевского Оксану Душину уведомление о том, что в своей декларации Иванов скрыл 10 банковских счетов, открытых на свое имя и имя супруги.

Напомним, что 13 апреля Станислав Иванов объявил о своем выходе из партии.

Я, депутат VI созыва муниципального образования Сергиевское, Иванов Станислав Дмитриевич, был выдвинут в качестве кандидата в депутаты политической партией "Единая Россия", которая оказала мне поддержку в проведении избирательной кампании. Вместе с тем, в настоящее время Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" в лице ее секретаря проводит политику, неприемлемую моим моральным и этическим принципам. По этим причинам я сменил партийную принадлежность, став членом "Либерально-демократической партии России", являющейся оппозиционной партией. Понимая, что бОльшая часть граждан, голосовавших за меня, поддерживала политический курс партии "Единая Россия", я не вижу морального права осуществлять полномочия депутата и представлять интересы избирателей, отдавших за меня свой голос. В связи с изложенным я добровольно слагаю с себя полномочия депутата…", – заявил тогда депутат

Однако, по данным портала "Бездуховности", решение о его выдворении из партии было принято на заседании муниципального совета МО "Сергиевское" еще 6 числа. Примечательно, что назвать действия секретаря регионального отделения партии Вячеслава Макарова неприемлемыми господин Иванов не побоялся, но вот про того же Сергея Купченко экс-депутат не проронил ни слова. Сергей Купченко, которого ряд источников называет покровителем Станислава Иванова, на контакты с прессой по этому вопросу не идет.

Про сокрытые счета и представление из прокуратуры в речи депутата не прозвучало ни слова. Более того, обращение было подписано фразой "Депутат МО Сергиевское С.Д. Иванов. 13 апреля 2021 года", хотя полномочий его лишили еще неделю назад – 6 апреля.

Оксана Душина вскоре после ухода Иванова пролила свет на его странное поведение:

Текст заявления Станислава Дмитриевича, который мы сегодня увидели в СМИ, особенно в части этических принципов, вызвал противоречивую реакцию у наших сотрудников. Дело в том, что Станислав Дмитриевич давно имеет неоднозначную репутацию из-за своих многочисленных невозвратных займов, сделанных у сотрудников администрации Выборгского района. И в скором времени он рискует стать фигурантом по делу о мошенничестве. Оксана Душина

Ситуацию прокомментировал портал "Бездуховности". Издание называет парадоксом то, что у Станислава Иванова в один момент все переменилось – из "кормильцев" региональное отделение партии "Единая Россия" в лице ее секретаря Макарова, превратилась в идеологического врага, проводящего неприемлемую высокоморальным принципам Иванова. Хотя ни поведение Макарова, ни политика партии за последние 2 года принципиально не изменились.

По мнению авторов "Бездуховностей", эта история может отразиться на репутации Сергея Купченко.

Сергею Купченко предстоит сложная избирательная кампания. В 2016 году он прошел во главе территориальной группы в 11-м округе. Фактически победу ему обеспечил уходивший в ГосДуму Евгений Марченко. На этот раз Купченко в своем округе места не нашлось. Одномандатником там будет выдвигаться глава Выборгского района Валерий Гарнец, место в терргруппе займет действующий депутат Михаил Погорелов (в 2016-м избрался здесь же, но в одномандатном округе). Поэтому ему приходится перебираться в соседний 5-й округ. И не на более-менее гарантированный одномандатный округ (здесь от партии власти будет выдвинут вышедший из "Справедливой России" Александр Егоров), а в сомнительную по своим перспективам территориальную группу, - резюмирует СМИ.

В случае, если Вячеслав Макаров заподозрит Купченко в продолжении контактов со Станиславом Ивановым, на его избрании можно будет ставить крест, уверены эксперты. Как результат, победить на чужой территории, имея в союзниках лишь аппаратно слабеющего Вячеслава Макарова, для него может оказаться очень непростой задачей.

Фото: Piter.tv