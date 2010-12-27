Кандидатам в муниципальные депутаты от оппозиции отказали от регистрации в нескольких муниципальных округах

Они не сдали все необходимые документы. Кандидаты уверяют, что они все приносили.

В нескольких избирательных комиссиях муниципальных округов отказали в регистрации кандидатов от оппозиционных партий. Об этом сообщила "Znak.com".

Проблемы с регистрацией возникли у кандидатов в ИКМО "Звездное". Одному из них, от "Справедливой России", сообщили, что он не донес некоторые документы, в том числе копию регистрации партии. Представитель эссеров Юлия Тофан на это ответила, что отметка о сдаче этой формы есть. Самовыдвиженцам сказали, что у них не сданы платежные поручения, а у кого-то, по данным комиссию, оказался недействительным паспорт.

В ИКМО "Гагаринское" не стали регистрировать десятки кандидатов от "Яблоко", КПРФ и "Справедливой России". Комиссия также обнаружила у них недочеты в документах. Тоже самое произошло с представителями "Яблока" в МО "Введенский".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета "Черная речка".

Фото: Piter.TV