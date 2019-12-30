В Петербурге утром пробки составляют 4 балла

На некоторых участках дороги "покраснели".

В середине рабочей недели петербуржцы пожаловались на большие пробки в городе. Ближе к десяти утра в целом по городу пробки составляют 4 балла. Об этом стало известно из сервиса "Яндекс.Пробки".

В пробках водители стоят на набережной Кутузова и на Витебском проспекте. Серьёзные пробки собрались на Невском проспекте и в Старо-Петергофском проспекте, так как утром там произошла авария.

Затор наблюдается на Московском проспекте и Народной улице, а также на пересечении проспектов Стачек с Ленинским и проспектом Маршала Жукова. Аналогичная ситуация наблюдается на Якорной улице.

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Фото: Piter.TV