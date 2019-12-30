Полицейские задержали водителя, который насмерть сбил женщину на Ярослава Гашека и сбежал

По предварительной информации, потерпевшей оторвало ногу.

В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 21:30 возле дома №6 на улице Ярослава Гашека. Автомобиль марки Daewoo Nexia совершил наезд на женщину 45-50 лет. Потерпевшую доставили в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, в результате ДТП у нее оторвало ногу. От полученных травм женщина скончалась.

Правоохранители обнаружили автомобиль в 200 метрах от места наезда на пешехода. Водителя в нем не было. Позже подозреваемого задержали. Виновником смертельной аварии оказался 18-летний петербуржец. Также задержали двух девушек-пассажиров 17 и 18 лет, которые находились в салоне авто. Расследование продолжается.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.