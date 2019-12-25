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В Петербурге утонул мужчина, который пытался спасти женщину
Сегодня, 9:59
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arteliseev

В Петербурге утонул мужчина, который пытался спасти женщину

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Минувшей ночью, 16 февраля, у дома №98 на набережной реки Фонтанки провалилась под лёд девушка.

К ней на помощь тут же пришёл дворник, но он утонул, пытаясь спасти девушку.

Как сообщили в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в социальной сети "Вконтакте", случайный прохожий помог выбраться ей из реки.

На место происшествия была вызвана полиция и МЧС. Спасатели ищут в реке тело дворника.

Ранее мы сообщили, что СК опубликовал видео с камер в бассейне Всеволожска, где захлебнулся первоклассник.

Фото: Pixabay

Теги: спб, утонул, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 10:27

Это просто эпидемия какая то..называется прогулятьчя по льду Невы...из -за нее погиб человек...таких людей, которые совсем не дружат с головой надо штрафовать , да не на 500 рублей , а по более, чтобы не повадно было.

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Аноним
Сегодня 10:30

И не важно Нева..Фонтанка...просто слов нет

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