В Петербурге утонул мужчина, который пытался спасти женщину

Минувшей ночью, 16 февраля, у дома №98 на набережной реки Фонтанки провалилась под лёд девушка.

К ней на помощь тут же пришёл дворник, но он утонул, пытаясь спасти девушку.

Как сообщили в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в социальной сети "Вконтакте", случайный прохожий помог выбраться ей из реки.

На место происшествия была вызвана полиция и МЧС. Спасатели ищут в реке тело дворника.

Ранее мы сообщили, что СК опубликовал видео с камер в бассейне Всеволожска, где захлебнулся первоклассник.

Фото: Pixabay