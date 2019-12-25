В Петербурге утонул мужчина, который пытался спасти женщину

Минувшей ночью, 16 февраля, у дома №98 на набережной реки Фонтанки провалилась под лёд девушка.
К ней на помощь тут же пришёл дворник, но он утонул, пытаясь спасти девушку.
Как сообщили в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в социальной сети "Вконтакте", случайный прохожий помог выбраться ей из реки.
На место происшествия была вызвана полиция и МЧС. Спасатели ищут в реке тело дворника.
Ранее мы сообщили, что СК опубликовал видео с камер в бассейне Всеволожска, где захлебнулся первоклассник.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )
Это просто эпидемия какая то..называется прогулятьчя по льду Невы...из -за нее погиб человек...таких людей, которые совсем не дружат с головой надо штрафовать , да не на 500 рублей , а по более, чтобы не повадно было.
И не важно Нева..Фонтанка...просто слов нет