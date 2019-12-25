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В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи
Сегодня, 11:41
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В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи

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Перед поступлением в стационар нужно будет сдать тест на коронавирус.

Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах. В пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева уточнили порядок ее оказания. 

Речь идет о стационарах за исключением больниц, которые оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Не ранее, чем за 7 дней до плановой госпитализации, у пациента возьмут тест на COVID-19. При поступлении в стационар будет проведен терапевтический (педиатрический) осмотр. В случае наличия признаков ОРВИ нужно будет сделать рентген легких или компьютерную томографию, а также взять мазки на коронавирус. Допускается применение экспресс-тестов. 

При диспансеризации и вакцинации взрослого населения в поликлиниках должны организовать отдельных прием для больных с признаками ОРВИ, обеспечить разделение поток пациентов в зависимости от цели их пребывания в медучреждении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 28 июня в Петербурге откроется навигация по рекам и каналам. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: госпитализация, медицина, медицинская помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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