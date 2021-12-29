В Петербурге утилизировали рекордное количество снега

На этой неделе запускают ещё два пункта: в Кронштадте и Петродворце.

В среду, 9 февраля, стало известно, что дородные предприятия Смольного утилизировали более 3 млн кубометров снега. За последнее десятилетие больше было только в 2013 и 2019 годах. Об этом рассказал председатель комитета по благоустройству города Василий Пониделко на своей странице "Вконтакте".

По словам Пониделко, снегоплавильные и снегоприёмные пункты "Водоканала" работают на пределе. На этой неделе запускают ещё два: в Кронштадте и Петродворце. Он добавил, что чрезвычайно важно не снижать темпы уборки и следить за ливневками.

Ранее мы сообщали, что из-за снега и наледи на крышах в Петербурге пострадали 34 человека.

Фото: Piter.tv