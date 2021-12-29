Из-за снега и наледи на крышах в Петербурге пострадали 34 человека

В случае травмирования или повреждения имущества стоит обратиться в суд.

Жилищному комитету известно о 34 случаях травмирования граждан из-за падения снега или наледи с крыши. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказал начальник Технического управления Жилищного комитета Петербурга Андрей Джалалов.

В таких случаях чиновник посоветовал сразу же звонить в 004 или 112, также можно на горячую линию Жилищного комитета или администрации района. Информация проверяется, фиксируется в акте и передается в Государственную жилищную инспекцию. Ее специалисты могут провести внеплановую проверку.

Заместитель главного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий Кузин в свою очередь отметил, что для возмещения ущерба вопрос придется решать через суд, так как вопрос лежит в гражданско-правовой плоскости. Это касается и тех случаев, когда снег или лед повреждают машину или другое имущество.

Также чиновники прокомментировали ситуации с протечками. В первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию. Она составит акт. В течение суток УК должна провести первоочередные аварийные работы. Затем жители могут получить сведения о сроках проведении работ. Если УК не отвечает, стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию или администрацию района.

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Фото: Piter.TV