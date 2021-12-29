С дома на Литейном при чистке кровли упал высотник

Ситуация взята администрацией Центрального района на контроль.

В 12-50 в администрацию Центрального района поступила информация о падении с крыши дома № 64 по Литейному проспекту высотника. Он производил работы по очистке кровли от снега и наледи. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Скорая помощь на месте, осматривает пострадавшего. Сотрудники полиции также выехали на данный адрес. Ситуация взята администрацией Центрального района на контроль.

Администрация Центрального района неоднократно обращала внимание УК на неукоснительное соблюдение техники безопасности при проведении работ по очистке кровли.

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Фото: Piter.tv