В Петербурге установят пределы стоимости проезда по платным дорогам регионального значения

Новые правила не затрагивают ЗСД.

В среду, 23 сентября, стало известно, что администрация города определила предельный размер стоимости проезда по платным дорогам регионального значения на будущий 2021 год. Об этом сообщила "Фонтанка".

Так, в документе прописали максимальный размер стоимости проезда по платным дорогам и на их отдельных участках. Однако речь идет о магистралях, созданных или реконструированных на основе концессионных соглашений. То есть правила не затрагивают Западный скоростной диаметр, а других подобных трасс в регионе пока нет. Однако лимиты все же установят: для легковых авто установлен предел в 17 рублей за километров, для пикапов, минивэнов и машин с прицепами – в 30 рублей, для автобусов и грузовиков – в 47 рублей, а для большегрузов – 78 рублей.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Соколов пообещал прибыль от ЗСД с 2021 года.

Фото: Piter.TV