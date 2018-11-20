В Петербурге могут установить четыре мемориальных доски в память об Анне Ахматовой

Каждая из них стоит около миллиона рублей.

Музей "Фонтанный дом" планирует разместить в Петербурге четыре мемориальных доски в память об Анне Ахматовой. Об этом 22 июля сообщил "Петербургский дневник" с ссылкой на заместителя директора по развитию музея.

Предполагаемые адреса следующие:

Дом №17 в Тучковом переулке (квартира Ахматовой и Гумилева),

Дом №18 на набережной Фонтанки (Ахматова вместе со своей подругой Ольгой Глебовой-Судейкиной поселились в нем в конце лета 1921 года),

Дом №4 на Кавалергардской улице (в нем Ахматова жила в 1952-1961 гг. с Ириной Пуниной, ем мужем и дочерью),

Дом №34 на улице Ленина (в нем Ахматова вместе с семьей Пуниных получили трехкомнатную квартиру от Союза писателей).

Каждая доска стоит около миллиона рублей. Музею нужно искать спонсоров или запускать компанию по сбору денег необходимой суммы. После этого будет объявлен конкурс на лучший проект будущих памятников.

При этом, запрос на установку уже отправили в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Все четыре адреса являются объектами культурного наследия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Петербург потратит на осенний "Фестиваль света" почти 40 млн рублей.

Фото: Википедия