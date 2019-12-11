На Петровской набережной установят мемориальную доску Анатолию Гранову

Анатолий Гранов – выдающийся врач, общественный деятель и учёный.

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства, согласно которому в этому году в городе появится мемориальная доска, посвященная учёному Анатолию Гранову. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Памятная доска будет установлена на фасаде дома 4 литера А на Петровской набережной. Создать доску ученому предложили члены Благотворительного фонда поддержки науки в области современных медицинских технологий "Фонд Анатолия Михайловича Гранова". Финансировать задумку также будет фонд.

Анатолий Гранов – выдающийся врач, общественный деятель и учёный, основоположник новых научных направлений в диагностике и лечении злокачественных новообразований и Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Гранова не стало в 2017 году.

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Фото: пресс-служба городского клинического онкологического диспансера