В Петербурге установят более 200 остановок общественного транспорта

Остановки поставят в рамках транспортной реформы.

В пятницу, 2 апреля, в пресс-службе комитета по транспорту отметили, что для запуска транспортной реформы в Петербурге должны дополнительно установить 211 остановок, передает "Фонтанка".

Список адресов, где появятся остановки общественного транспорта, составили по базе обновленной сети маршрутов, которая заработает с лета следующего года. Все дело в том, что город избавляется от коммерческих маршруток, которые останавливаются везде, даже там, где это запрещено, на смену им придут социальные направления. Монтажом остановок займется КРТИ.

На эти цели Смольный заложил в бюджете города 500, 800 и 100 млн соответственно на ближайшие три года.

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Фото: Piter.TV