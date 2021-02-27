В 2022 году реконструируют Ржевскую площадь

Проект по восстановлению площади уже готов.

Ржевская площадь в Петербурге, которая является конечной станцией скоростного трамвая "Чижик", будет реконструирована в 2022 году.

Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин отметил, что Ржевская площадь является транспортной точкой не только для района, но и для города – поскольку на площади расположена остановка трамвая "Чижик".

Этот проект реализовали, а площадь осталась в своем неблагоустроенном состоянии. Стало понятно, что нужно ее приводить в порядок заявил Евгений Разумишкин "Петербургскому дневнику".

Глава администрации района отмечает, что на Ржевской площади будут расположены пешеходные переходы для безопасного передвижения.

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Фото: spbdnevnik.ru