В Петербурге установлен новый антирекорд госпитализированных на фоне COVID-19

Отмечается, что это число больше, чем число новых коек для заболевших коронавирусом в Мариинской больнице.

Стало известно, что в Петербурге 7 ноября установлен новый антирекорд – рост числа госпитализаций на фоне роста числа выявленных заражений коронавирусом.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Он заявил, что это число составило 805 пациентов. Отмечается, что это число больше, чем число новых коек для заболевших коронавирусом в Мариинской больнице (около 500).

Кроме того, Дмитрий Лисовец напомнил, что комитет по здравоохранению подготовил список хронических заболеваний, из-за которых работодателям советуется отправить сотрудников на "удаленку". Глава комитета заявил, что в Смольном рассчитывают, что руководители предприятий прислушуютя к рекомендациям и не будут подвергать сотрудников риску заболевания.

Фото: Piter.tv