В Петербурге установили рекорд по массовой игре на барабанах в режиме онлайн

В режиме онлайн на барабанах сыграли 317 музыкантов.

В День города в Петербурге установили новый мировой рекорд — "Самая массовая одновременная игра на ударных инструментах в режиме онлайн". Барабанное шоу, которое стартовало в 13:17 транслировали в соцсети ВКонтакте в группе "#Петербург317".

Шесть петербургских барабанщиков играли на сцене Петропавловской крепости. В этот момент к ним по видеосвязи присоединились сотни музыкантов со всего мира – Белоруссии, Бразилии, Индии, Испании, Кипра, Китая и Мексики. Все барабанщики исполняли композицию, которая были написана специально ко Дню города. Всего в одновременной игре участвовали 317 барабанщиков.

В прошлом году на Невском проспекте 556 барабанщиков сыграли самое массовое крещендо и попали в "Книгу рекордов Гиннесса".

Стихи, мультфильмы и песни. Как соцсети поздравляют Петербург с Днём города.

Видео: ВК/ #Петербург317