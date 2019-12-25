Стихи, мультфильмы и песни. Как соцсети поздравляют Петербург с Днём города 

Сегодня городу исполнилось 317 лет.

В среду, 27 мая, Петербург празднует День города. Северной столице исполняется 317 лет. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году отменены массовые мероприятия. Власти города приняли решение, что праздник отметят в режиме онлайн. Piter.TV узнал как горожане проводят День города в соцсетях.

Власти Петербурга предложили петербуржцам выкладывать на своих страницах в соцсетях поздравления в адрес Северной столицы, сопровождая публикации хештегом #Петербургу317 .

В итоге в соцсетях под этих хештегом появились тысячи публикаций. Чаще всего горожане посвящают Петербургу музыкальные произведения. Горожане создают небольшие клипы прямо на самоизоляции. Например, две петербурженки исполнили фрагмент из "Вечерней песни" композитора В.П. Соловьева-Седого.⁣⁣

Кроме того, горожане исполняют в соцсетях песни в честь Петербурга.

Ты, Петербург, всегда будешь в моем сердце, где бы я не оказалась! пишет автор ролика

А Государственный русский оркестр им. В.В.Андреева к Дню основания Петербурга опубликовал песню "Неповторимый Петербург" Виктора Плешака. Отмечается, что версия этого произведения для русских инструментов создана специально для Андреевского оркестра.

Также петербуржцы выкладывают фотографии видов города, сопровождая их стихами. Кроме того, в соцсетях есть также обычные поздравления. Горожане желают Петербургу хорошей погоды и процветания. А петербургский Горэлектротранс опубликовал фотографию тюльпанов и предложил найти на ней трамвай.

Не зря Северную столицу называют "культурной". Многие жители решили отпразновать День города рисунками, на которых они изобразили достопремечательности города.

В свою очередь всероссийский музей А. С. Пушкина сделал подборку изображений с видами Петербурга из коллекции музея.

27 мая 1703 года был основан Санкт-Петербург. Мы поздравляем любимый город с днем рождения! отметили в музее

А педагоги с воспитанниками детского сада №101 Выборгского района своими руками сделали мультфильм, который посвящен Северной столицы.

Напомним, что сегодня в полдень по-традиции в Петропавловской крепости произвели выстрел из пушки. В этот раз честь произвести залп выпала медикам, которые каждый день сражаются с коронавирусной инфекцией за жизни горожан.

Ранее Piter.TV опубликовал актуальную программу мероприятия на День города.

Фото:spbpni7, alxn.art/instagram

Видео:natalya_os69, just_lolly_piano/instagram, Государственный русский оркестр им. В.В.Андреева, Наталья Гаранина/вк, Всероссийский музей А. С. Пушкина/Twitter

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин