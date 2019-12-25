День города в Петербурге 2020: программа мероприятий

В этом году празднование Дня города в Петербурге, которое по традиции выпадает на 27 мая, омрачила пандемия коронавируса. Несмотря на некоторые ограничения, праздник в Северной столице все-таки состоится. Большинство мероприятий пройдет в формате онлайн. Piter.TV публикует подборку самых интересных событий.

Онлайн-парад барабанщиков

В начале трансляции зрители увидят кадры с парада барабанщиков 2019 года. Тогда по Невскому проспекту промаршировали 1288 музыкантов. Далее в прямом эфире покажут выступление исполнителей из разных стран. Открывать DrumПарад в этом году будет Петровский оркестр барабанщиков и флейтистов.

Начало в 11:00

Музыкальный флешмоб

Кульминацией онлайн-парада барабанщиков станет новый мировой рекорд – самый массовый ударный флешмоб онлайн. Одновременно выступят все музыканты. Для выступления готовится специальная музыкальная композиция.

Полуденный выстрел из пушки

В день 317-летия Петербурга в 12:00 будет произведен традиционный пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этом году право выстрелить из сигнального орудия получили главные врачи городских медицинских учреждений. Также будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

Гала-концерт #Петербург317

В этом году концерт, посвященный Дню города, будет проходить в стенах Петропавловской крепости. Начнут мероприятие звонари Александро-Невской Лавры. Участие в концерте также примут звездные артисты, в числе которых венгерский композитор и скрипач Эдвин Мартон, а также ведущий танцовщик Мариинского театра и хореограф Юрий Смекалов.

Две столицы России соединятся онлайн-мостом. В Москве будет выступать певица, обладающая самым высоким голосом в мире, Светлана Феодулова. Особый сюрприз для петербуржцев подготовила семья Боярских. Кроме того, зрители увидят выступления Игоря Корнелюка, Юрия Гальцева, Алисы Вокс, Марселя, Евгении Зимы, Джей Мара и других артистов.

Начало в 11:00

Онлайн-концерт "Город над вольной Невой"

В 11 утра также можно будет посмотреть трансляцию другой концертной программы, посвященной автору более 400 песен и музыки для спектаклей и фильмов В.П. Соловьеву-Седому. Мероприятие состоится в БКЗ "Октябрьский". В нем примут участие заслуженный артист России Иван Беседин, народный артист России Василий Герелло, а также лауреаты международных музыкальных конкурсов.

Флешмоб "Вечерняя песня"

В честь 317-летия Петербурга в сети запустили флешмоб. Чтобы принять участие в нем, необходимо исполнить знаменитую "Вечернюю песню" Василия Соловьева-Седого, записать свое исполнение на видео и опубликовать его с одним или несколькими хештегами: #Вечерняяпесня317, #СПб317. Лучшие ролики покажут во время концерта "Город над вольной Невой".

Шоу "Классика на Дворцовой"

Неотъемлемой частью празднования Дня города в Петербурге стал гала-концерт "Классика на Дворцовой". В этом году его можно будет посмотреть в эфире, на сайте и в социальных сетях телеканала "Санкт-Петербург".

Особенностью проекта является только живой звук и уникальные декорации. Для каждого номера продумываются костюмы, освещение и визуальные эффекты. В концерте примут участие солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Алексей Марков, Александр Трофимов, а также заслуженная артистка России Вероника Джиоева и другие. Вести концерт будут заслуженный артист России Евгений Дятлов и актриса театра и кино Карина Разумовская.

Начало в 20:00

Салюта в День города не будет. Такое решение приняли в Комитете по культуре Петербурга. Оно связано с ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией коронавируса. Чтобы избежать массового скопления людей на улице, салют решили отменить совсем. Также не будет традиционного возложения цветов к Медному всаднику.

Фото: pixabay.com, visit-petersburg.ru, ВКонтакте / #Петербург317